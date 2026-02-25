В Перми спасли мужчину, который пошёл в ЖК «Погода» и застрял в сугробе

В учреждении сообщили, что инцидент произошёл 20 февраля 2026 года: на пульт дежурного поступила просьба о помощи от мужчины, который застрял в сугробе. Он решил пройти от улицы Сельскохозяйственной на Висиме до улицы Сапфирной на территории ЖК «Погода» напрямик — через заснеженное поле. Затея не удалась: пешеход по пояс увяз в сугробе и не смог выбраться самостоятельно.