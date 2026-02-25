Ричмонд
ГАИ сообщила подробности жесткого ДТП с трактором под Волковысском

Под Волковысском по вине тракториста произошло ДТП с Lada.

Источник: Комсомольская правда

В Волковысском районе в ДТП попали трактор «Беларус» и «Лада Нива». Подробности сообщили в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Жесткая авария произошла 24 февраля на трассе Р-100, направлением Мосты — Большая Берестовица. На 23-м километре автодороги примерно в 15.00 часов произошло столкновение трактора с легковым авто.

Сотрудники ГАИ предварительно установили, что 51-летний водитель трактора, выезжая со второстепенного участка трассы, не пропустил «Ладу» на главной дороге.

Трактор выезжал со второстепенной дороги. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В результате аварии был травмирован 61-летний водитель легкового авто, его госпитализировали.

Проводится проверка.

Днем ранее маршрутка с пассажирами попала в ДТП с грузовиком в Слуцком районе.

К слову, ранее юрист сказал, с какой цифры промилле в Беларуси начинается алкогольное опьянение.