ГАИ сообщила подробности жесткого ДТП с трактором под Волковысском

В Волковысском районе в ДТП попали трактор «Беларус» и «Лада Нива». Подробности сообщили в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Жесткая авария произошла 24 февраля на трассе Р-100, направлением Мосты — Большая Берестовица. На 23-м километре автодороги примерно в 15.00 часов произошло столкновение трактора с легковым авто.
Сотрудники ГАИ предварительно установили, что 51-летний водитель трактора, выезжая со второстепенного участка трассы, не пропустил «Ладу» на главной дороге.
Трактор выезжал со второстепенной дороги. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В результате аварии был травмирован 61-летний водитель легкового авто, его госпитализировали.
Проводится проверка.
