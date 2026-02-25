Пропавшего без вести нашли погибшим в Воронежской области

Пропавшего без вести на прошедшей неделе в Воронежской области нашли погибшим. Срочная заявка на поиск человека поступила волонтёрам в воскресенье, 22 февраля. Его тело обнаружили в этот же день. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в среду, 25 февраля.
Всего в период с 16 по 22 февраля отряд получил 20 заявок на поиск пропавших людей. В 15 случаях поиски завершились успешно. Люди были найдены живыми. Один поиск был обратным — волонтёры нашли родных для потерявшегося. Ещё одна заявка осталась неподтверждённой. Поиск двух человек продолжается до сих пор.
Напомним, что в Воронеже уже больше недели ищут 20-летнего парня. Местонахождение Макара Романова неизвестно с 17 февраля.