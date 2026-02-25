Хоким получил 11 лет: в Джизакской области вынесли приговор по громкому коррупционному скандалу

В июле прошлого года мы рассказывали о скандале в Шараф-Рашидовском районе. Тогда силовики задержали при получении крупных сумм в долларах сразу двух высокопоставленных сотрудников местного хокимията. По данным следствия, чиновники требовали у застройщика 30 тысяч долларов за оформление разрешения на строительство восьми многоэтажных домов. Деньги планировали разделить между собой.