Хоким получил 11 лет: в Джизакской области вынесли приговор по громкому коррупционному скандалу

В июле прошлого года мы рассказывали о скандале в Шараф-Рашидовском районе. Тогда силовики задержали при получении крупных сумм в долларах сразу двух высокопоставленных сотрудников местного хокимията. По данным следствия, чиновники требовали у застройщика 30 тысяч долларов за оформление разрешения на строительство восьми многоэтажных домов. Деньги планировали разделить между собой.
Особый цинизм ситуации в том, что участок площадью 1,7 гектара в махалле «Токчилик» был официально выделен под строительство школы. То есть вместо классов, спортплощадки и школьного двора на этой земле могли появиться «жилые квадраты» — просто потому, что кто-то решил заработать.
Сегодня суд огласил приговор. Бывший хоким Шараф-Рашидовского района Джизакской области Махмуд Холбутаев был признан виновным сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: хищение путём присвоения или растраты с использованием служебного положения, превышение должностных полномочий, получение взятки и нарушение порядка предоставления земель.
Суд назначил ему штраф в размере 150 БРВ (61,8 млн сумов), 11 лет лишения свободы, а также запрет занимать должности в органах власти и государственного управления и материально ответственные должности сроком на 3 года после освобождения.
Второй фигурант дела — главный специалист по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения районного хокимията — признан виновным в получении взятки. Ему назначено 7 лет лишения свободы и запрет занимать должности в органах власти и государственного управления, а также материально ответственные должности сроком на 2 года после отбытия наказания.
Оба осуждённых будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.