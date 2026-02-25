Приговор по делу о незаконной миграции вынесли в Ростовской области

В Ростовской области бывшего начальника отделения по вопросам миграции ОП № 5 МУ МВД России «Волгодонское» и жителя региона осудили по обвинению в организации канала незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, сообщник правоохранителя находил иностранцев, нарушавших миграционные требования. После этого полицейский незаконно оформлял для приезжих документы, необходимые для постановки их на миграционный учет.
Приговор вынесли в Цимлянском районном суде. Подсудимые получили по 5 лет условно. Кроме того, бывшему начальнику отделения по вопросам миграции запретили работать в МВД в течение пяти 5 лет, также его лишили звания «майор полиции».
