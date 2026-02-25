Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-начальник уфимского отдела ГАИ получил 18,5 года колонии за взятки

«Золотого гаишника» приговорили к длительному сроку и штрафу в 2,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе суд вынес приговор бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Управления ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову, известному как «золотой гаишник». Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, Шайбаков должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей, лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 9 лет и ограничен в свободе на один год. Также он лишен специального звания подполковника полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.

Его заместитель Айдар Гиндуллин приговорен к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей. Ему также запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 9 лет, назначено ограничение свободы на один год и лишение специального звания майора полиции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.