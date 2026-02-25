Экс-начальник уфимского отдела ГАИ получил 18,5 года колонии за взятки

Кроме того, Шайбаков должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей, лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 9 лет и ограничен в свободе на один год. Также он лишен специального звания подполковника полиции. Приговор пока не вступил в законную силу.