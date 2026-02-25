Волгоградки потеряли 4,4 млн рублей, поверив в выплату за погибшего на СВО

Убитые горем мать и сестра поверили звонившему. Через некоторое время им поступил новый звонок, на этот раз якобы от представителей портала Госуслуг. Этот аферист сообщил, что прежде с ними связались мошенники. И теперь они могут оформить на 46-летнюю женщину и ее 20-летнюю дочь кредиты.