Волгоградки потеряли 4,4 млн рублей, поверив в выплату за погибшего на СВО

Мать и дочь из Калачевского района потеряли больше 4 млн рублей, поверив в то, что им положена выплата за погибшего в ходе специальной военной операции сына и брата.
Женщинам позвонил неизвестный и представился сотрудником Минобороны. Он сообщил, что они могут получить полмиллиона рублей за не вернувшегося из зоны СВО родственника. Для оформления выплаты необходимо передать паспортные данные и СНИЛС.
Убитые горем мать и сестра поверили звонившему. Через некоторое время им поступил новый звонок, на этот раз якобы от представителей портала Госуслуг. Этот аферист сообщил, что прежде с ними связались мошенники. И теперь они могут оформить на 46-летнюю женщину и ее 20-летнюю дочь кредиты.
Далее в схему включились лжесотрудники силовых структур. Родственницам заявили, что их банковские счета уже используются для финансирования преступников. Единственное, что им остается — перевести накопления на «безопасный» счет.
Запуганные женщины отправились в Волгоград, обналичили в банковском отделении все свои сбережения и через банковское приложение перевели десятью транзакциями на продиктованные аферистами счета больше 4,4 млн рублей.
«Лишь спустя некоторое время, потерпевшие осознали, что стали жертвами обмана и обратились в полицию», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.