В Омске ФСБ уничтожила шлюз украинских мошенников

Ведомство возбудило дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФСБ возбудило уголовное дело по статье УК «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» против местных жителей, организовавших работу сим-боксов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в среду, 25 февраля.

Причем оказалось, что два фигуранта связались с украинскими колл-центрами.

«Установлено, что двое безработных, заинтересовавшись размещенным в сети Интернет объявлением неустановленного лица, согласились на легкий заработок путем установки в своей квартире технического устройства сим-бокс. В результате ими были подключены к работе полученные по почте 5 GSM-шлюзов, обеспечивающих пропуск трафика в российские сотовые сети. Установленное фигурантами оборудование использовалось украинскими мошенническими колл-центрами в целях рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма и дистанционного мошенничества», — уточнило ведомство.

У задержанных изъяли средства вычислительной техники и связи, они подтверждают их причастность к совершенному преступлению.

Сейчас ведется проверка версии о совершении преступления по статье УК «Государственная измена», а уже по ней предусмотрено наказание в срок до 20 лет лишения свободы.

