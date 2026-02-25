В Омске ФСБ уничтожила шлюз украинских мошенников

Омское УФСБ возбудило уголовное дело по статье УК «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» против местных жителей, организовавших работу сим-боксов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в среду, 25 февраля.
Причем оказалось, что два фигуранта связались с украинскими колл-центрами.
«Установлено, что двое безработных, заинтересовавшись размещенным в сети Интернет объявлением неустановленного лица, согласились на легкий заработок путем установки в своей квартире технического устройства сим-бокс. В результате ими были подключены к работе полученные по почте 5 GSM-шлюзов, обеспечивающих пропуск трафика в российские сотовые сети. Установленное фигурантами оборудование использовалось украинскими мошенническими колл-центрами в целях рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма и дистанционного мошенничества», — уточнило ведомство.
У задержанных изъяли средства вычислительной техники и связи, они подтверждают их причастность к совершенному преступлению.
Сейчас ведется проверка версии о совершении преступления по статье УК «Государственная измена», а уже по ней предусмотрено наказание в срок до 20 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что омичка из-за доверия мошенникам потеряла две машины и все свои деньги.
Также КП-Омск сообщала, как в Омске мошенники пытаются заработать на махинациях с погребальными услугами.