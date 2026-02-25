В Омске ФСБ уничтожила шлюз украинских мошенников

«Установлено, что двое безработных, заинтересовавшись размещенным в сети Интернет объявлением неустановленного лица, согласились на легкий заработок путем установки в своей квартире технического устройства сим-бокс. В результате ими были подключены к работе полученные по почте 5 GSM-шлюзов, обеспечивающих пропуск трафика в российские сотовые сети. Установленное фигурантами оборудование использовалось украинскими мошенническими колл-центрами в целях рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма и дистанционного мошенничества», — уточнило ведомство.