Генпрокуратура требует изъять имущество экс-депутата Госдумы Исаева

Надзорное ведомство считает, что экс-депутат, заседавший в нижней палате с 2007 по 2011 год и состоявший в комитете по строительству и земельным отношениям, незаконно использовал свои служебные полномочия для ведения коммерческой деятельности. По данным издания РБК, совокупная стоимость изымаемых активов оценивается в 10 млрд рублей.