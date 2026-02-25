Ричмонд
Более 1800 человек остались без отопления из-за утечки в Сызрани 25 февраля

В Сызрани произошла утечка на трубопроводе, отопления нет в 15 домах и трех соцобъектах.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 25 февраля, в Самарской области жители Сызрани остались без отопления. Теплоснабжение нарушилось из-за утечки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В 13:10 дежурному поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 325 мм на улице Степана Разина, 46. Сейчас проводятся работы по устранению аварии», — рассказали в пресс-службе.

Пока что теплоснабжение отсутствует в 15 многоквартирных жилых домах и в трех социально-значимых объектах. В холоде сидят 1813 человек. Ориентировочно, включить отопление планируют в этот же день в 20:00.