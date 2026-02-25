Спасатели помогли мальчику, застрявшему у промоины на Фонтанке

20 февраля на льду реки Фонтанки в районе моста Ломоносова в Петербурге оказался мальчик. Опасная прогулка преподнесла ему ожидаемый сюрприз у спуска на набережной, куда он боялся самостоятельно перейти. На помощь приехали спасатели, о чем сообщили в пресс-службе ПСО Центрального района.
— На место происшествия приехали бойцы четвертого караула. И тут стало понятно, чего опасался ребенок: желтые промоины вдоль набережной были полны воды и снежной каши, в которой ноги увязали по щиколотку. Его решили вызволять при помощи специального плота, — говорится в сообщении.
Когда мальчика эвакуировали на берег, то сразу передали в руки медиков. После осмотра его отпустили домой, куда он отправился уже в сопровождении родителей.
Спасатели напомнили, что в Петербурге действует запрет на выход на лед Невы, ее притоков, каналов и протоков. Кроме того, за окном снова температурные качели, а это очередной риск попасть в плачевную ситуацию. Горожан призвали не рисковать собой ради острых ощущений, а в случае ЧП звонить в 112.