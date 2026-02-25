Спасатели помогли мальчику, застрявшему у промоины на Фонтанке

Спасатели напомнили, что в Петербурге действует запрет на выход на лед Невы, ее притоков, каналов и протоков. Кроме того, за окном снова температурные качели, а это очередной риск попасть в плачевную ситуацию. Горожан призвали не рисковать собой ради острых ощущений, а в случае ЧП звонить в 112.