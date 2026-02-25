В Петербурге продали несуществующей техники на 12 миллионов

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Фигуранткой стала 38-летняя ранее судимая жительница Находки. По версии следствия, она организовала группу интернет-мошенников.
Ключевых участников задержали весной 2024 года. По версии следствия, группа действовала с конца 2021 года. Злоумышленники создавали сайты фиктивных интернет-магазинов, где якобы продавали дорогостоящую технику известных брендов по заниженным ценам".
Жертвы вносили предоплату, аферисты отправляли им поддельные документы и несуществующие трек-номера доставки.
«Обвиняемая выполняла роль менеджера: круглосуточно общалась с клиентами, оформляла фиктивные договоры и передавала реквизиты для оплаты на банковские счета, оформленные на подставных лиц», — рассказывают в пресс-службе полиции.
После этого компания обрывала связь. Как выяснилось, был 171 эпизод мошенничества. Аферисты обманывали не только петербуржцев, но и жителей других регионов. Таким образом они получили более 12 миллионов рублей.
Был наложен арест на банковские счета и имущество обвиняемой. Она находится под стражей в ожидании суда.