В Петербурге продали несуществующей техники на 12 миллионов

Организатор компании ожидает суда.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Фигуранткой стала 38-летняя ранее судимая жительница Находки. По версии следствия, она организовала группу интернет-мошенников.

Ключевых участников задержали весной 2024 года. По версии следствия, группа действовала с конца 2021 года. Злоумышленники создавали сайты фиктивных интернет-магазинов, где якобы продавали дорогостоящую технику известных брендов по заниженным ценам".

Жертвы вносили предоплату, аферисты отправляли им поддельные документы и несуществующие трек-номера доставки.

«Обвиняемая выполняла роль менеджера: круглосуточно общалась с клиентами, оформляла фиктивные договоры и передавала реквизиты для оплаты на банковские счета, оформленные на подставных лиц», — рассказывают в пресс-службе полиции.

После этого компания обрывала связь. Как выяснилось, был 171 эпизод мошенничества. Аферисты обманывали не только петербуржцев, но и жителей других регионов. Таким образом они получили более 12 миллионов рублей.

Был наложен арест на банковские счета и имущество обвиняемой. Она находится под стражей в ожидании суда.