В Уфе за неделю бродячие собаки покусали шесть человек

На оперативном совещании в администрации Уфы начальник управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин привел статистику по нападениям бездомных собак. С начала 2026 года зафиксировано 35 случаев укусов, из них восемь пришлись на детей. Всего в экстренные службы поступило 429 обращений, связанных с бродячими животными. Специалисты отловили 598 собак.
Особую тревогу вызывает ситуация за прошедшую неделю. Так, с 18 по 24 февраля зарегистрирован 71 сигнал от горожан и отловлено 72 животных. За этот же период за медицинской помощью после укусов обратились шесть человек, в том числе один ребенок. Нападения произошли в Калининском, Кировском, Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах. Врачи диагностировали у пострадавших уфимцев укушенные раны голени, ягодицы, коленного сустава, кисти и бедра.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.