В Уфе за неделю бродячие собаки покусали шесть человек

Особую тревогу вызывает ситуация за прошедшую неделю. Так, с 18 по 24 февраля зарегистрирован 71 сигнал от горожан и отловлено 72 животных. За этот же период за медицинской помощью после укусов обратились шесть человек, в том числе один ребенок. Нападения произошли в Калининском, Кировском, Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах. Врачи диагностировали у пострадавших уфимцев укушенные раны голени, ягодицы, коленного сустава, кисти и бедра.