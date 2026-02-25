В Могилеве спасатели сняли с козырька общежития 7-летнюю девочку

Сообщение в МЧС поступило в 18:29. Прохожие рассказали, что на козырьке находится ребенок. Спасатели оперативно выехали по указанному адресу.
Как выяснилось, девочка, которая живет в этом общежитии, открыла окно в фойе коридора, чтобы позвать одноклассника. Наклонившись вперед, она потеряла равновесие и выпала из окна третьего этажа. Ребенок упал на козырек подъезда, расположенный на уровне второго этажа.
Сотрудники МЧС развернули автолестницу, поднялись к козырьку и сняли девочку. После этого ребенка передали медикам. Девочку госпитализировали.
Обстоятельства происшествия уточняются.