В Могилеве спасатели сняли с козырька общежития 7-летнюю девочку

Как выяснилось, девочка, которая живет в этом общежитии, открыла окно в фойе коридора, чтобы позвать одноклассника. Наклонившись вперед, она потеряла равновесие и выпала из окна третьего этажа. Ребенок упал на козырек подъезда, расположенный на уровне второго этажа.