Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Могилеве спасатели сняли с козырька общежития 7-летнюю девочку

В Могилеве вечером 24 февраля спасатели помогли семилетней девочке, которая оказалась на козырьке подъезда пятиэтажного общежития на проспекте Шмидта.

Источник: Смартпресс

Сообщение в МЧС поступило в 18:29. Прохожие рассказали, что на козырьке находится ребенок. Спасатели оперативно выехали по указанному адресу.

Как выяснилось, девочка, которая живет в этом общежитии, открыла окно в фойе коридора, чтобы позвать одноклассника. Наклонившись вперед, она потеряла равновесие и выпала из окна третьего этажа. Ребенок упал на козырек подъезда, расположенный на уровне второго этажа.

Сотрудники МЧС развернули автолестницу, поднялись к козырьку и сняли девочку. После этого ребенка передали медикам. Девочку госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются.