Суд огласил приговоры сообщникам «золотого гаишника» из Башкирии

В Орджоникидзевском районном суде Уфы вынесли приговор бывшему начальнику экзаменационного отдела ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову, которого в 2021 году СМИ прозвали «золотым гаишником» из-за обнаруженного в ходе расследования имущества на сумму около 44 миллионов рублей. Экс-полицейского приговорили к 18 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 9 лет, ограничен в свободе на один год и лишен специального звания подполковника полиции.
Вместе с Шайбаковым осуждены его бывшие подчиненные. Заместитель Шайбакова Айдар Гиндуллин получил 17 лет 6 месяцев колонии строгого режима, штраф 2 миллиона рублей, запрет на работу в правоохранительных органах на 9 лет и лишен звания майора полиции.
Илдар Нафиков приговорен к 16 годам 6 месяцам строгого режима со штрафом 1,5 миллиона рублей, лишен звания капитана полиции.
Михаил Паситов проведет в колонии строгого режима 16 лет, заплатит 900 тысяч рублей штрафа и лишен звания старшего лейтенанта.
Евгений Евсеев осужден на 16 лет строгого режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, лишен звания капитана.
Ильдар Губайдуллин получил 15 лет 10 месяцев колонии строгого режима, штраф 400 тысяч рублей, лишен звания капитана.
Динар Фахретдинов приговорен к 15 годам 8 месяцам строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей, лишен звания капитана.
Ильшат Загидуллин проведет в колонии строгого режима 12 лет и лишен звания капитана. Всем осужденным также назначено дополнительное ограничение свободы сроком на один год.
