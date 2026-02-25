Суд огласил приговоры сообщникам «золотого гаишника» из Башкирии

В Орджоникидзевском районном суде Уфы вынесли приговор бывшему начальнику экзаменационного отдела ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову, которого в 2021 году СМИ прозвали «золотым гаишником» из-за обнаруженного в ходе расследования имущества на сумму около 44 миллионов рублей. Экс-полицейского приговорили к 18 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 9 лет, ограничен в свободе на один год и лишен специального звания подполковника полиции.