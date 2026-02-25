Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичку приговорили к 30-тысячному штрафу за фиктивную регистрацию иностранцев

Кроме того, к женщине предъявлен гражданский иск.

Источник: Комсомольская правда

29-летней омичке вынесен приговор по двум статьям УК «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту жительства в жилом помещении» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». О вынесенном приговоре рассказали в прокуратуре Омской области.

Как установило следствие, за денежное вознаграждение от 5 до 6 тысяч рублей, омичка помогла легализоваться в России трем гражданам Узбекистана и оформила липовую прописку трем россиянам. Всех шестерых она фиктивно зарегистрировала у себя дома.

Клиентов предприимчивая дама искала через интернет. Там она разметила объявление об оказании услуг по постановке на миграционный учет иностранцев и регистрации россиян без фактического предоставления жилого помещения. Незаконная деятельность омички была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело рассматривал Таврический районный суд. С учетом смягчающих оснований, суд назначил женщине очень мягкое наказание — штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Однако на этом дело не закончилось — прокуратура направила в суд еще один, на этот раз гражданский иск. Квартира, в которой осужденная радушно прописывала иностранцев, была куплена на средства материального капитала. Однако оформлять часть этой недвижимости на своих детей, как положено в таких случаях, омичка не стала. Теперь ее могут обязать сделать это по суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске возбуждено уголовное дело после разрушения потолка в квартире многодетной семьи.