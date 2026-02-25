Ричмонд
Минобороны Сербии сделало заявление из-за подготовки покушения на Вучича

БЕЛГРАД, 25 фев — РИА Новости. Подготовка покушения на президента Сербии Александра Вучича стала результатом многолетней кампании по его демонизации и подстрекательствам к свержению власти, заявил министр обороны Сербии Братислав Гашич в среду.

Источник: © РИА Новости

Высший суд в городе Кралево во вторник поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на Вучича и его семью. Президент Сербии заявил, что сербские власти располагают записями планирования подозреваемыми покушения.

«Каждая попытка физических угроз легитимно избранным представителям государства это открытый удар п государству и конституционному порядку. Речь идет не об изолированном инциденте, но о последствиях многолетней, систематической кампании демонизации, “рисования мишени” и призывов к насилию… Это результат многолетнего отравления публичного пространства, в котором безответственно призывают к свержению власти и хаосу», — цитирует пресс-служба МО Гашича.

Об обнаружении оружия и оборудования у подозреваемых не сообщалось, дело ведет высшая прокуратура в Кралево, которая пока не выступила с официальным сообщением.

В прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партии с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.

