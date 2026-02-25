Ричмонд
Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА

Власти Смоленской области рассматривают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи химзавода, который подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

ПАО «Дорогобуж» находится в городе Дорогобуж, который расположен в центральной части Смоленской области, в 60 км к востоку от Смоленска.

«На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. Для минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — написал Анохин в телеграм-канале.

Минувшей ночью на Смоленскую область была совершена массированная атака беспилотников — силы ПВО сбили 14 дронов, под обстрел попало гражданское производственное предприятие ПАО «Дорогобуж», специализирующееся на выпуске азотных удобрений. Четыре человека погибли, десять получили ранения. На месте удара возник пожар.

