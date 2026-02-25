«Золотого гаишника» Башкирии приговорили к 18,5 годам колонии

Суд приговорил Ильдуса Шайбакова к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, осужденного лишили звания подполковника полиции и на девять лет запретили ему работать в правоохранительных органах. Его бывший заместитель Айдар Гиндуллин получил 17,5 года строгого режима и штраф в 2 млн рублей. Его также лишили специального звания — майора полиции.