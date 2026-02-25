«Золотого гаишника» Башкирии приговорили к 18,5 годам колонии

Суд приговорил Ильдуса Шайбакова к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, осужденного лишили звания подполковника полиции и на девять лет запретили ему работать в правоохранительных органах. Его бывший заместитель Айдар Гиндуллин получил 17,5 года строгого режима и штраф в 2 млн рублей. Его также лишили специального звания — майора полиции.
Следствием установлено, что Шайбаков и Гиндуллин вместе с четырьмя инспекторами создали отлаженную систему получения взяток. За сумму от 14 до 40 тысяч рублей они выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Всего в деле фигурирует более полусотни эпизодов преступной деятельности.
После начала расследования Ильдус Шайбаков более года скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске. Его удалось задержать и поместить под стражу лишь в августе 2022 года.
Ранее в доход государства были обращены активы семьи Шайбакова на сумму около 40 млн рублей. У экс-полицейского и его родственников изъяли два коммерческих здания, долю в нежилом помещении, квартиру в новостройке, два внедорожника, а также более 60 тысяч долларов наличными, обнаруженных при обыске в его доме.