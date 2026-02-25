Серийный насильник из Беларуси предстанет перед судом в Волгограде

Напомним, в Советском районе Волгограда 6 июня 2025 года на железнодорожной платформе «Акварель» он напал на 19-летнюю девушку. После нескольких ударов и угрозы убийством он завел потерпевшую в безлюдное место и изнасиловал. Девушка попыталась убежать, но он снова ее избил, отобрал мобильный телефон и скрылся. Второе преступление насильник совершил на следующий день на железнодорожной станции «Ельшанка». На этот раз его жертвой стала 27-летняя женщина, которую он также завел в безлюдное место и изнасиловал. Его задержали 8 июня.