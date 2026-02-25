Суд приговорил дончанку к 18 годам колонии за госизмену

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жительнице Ростова‑на‑Дону, признанной виновной в совершении ряда особо тяжких преступлений.
Следствие и суд установили, что осуждённая совместно со знакомой была завербована представителями украинских разведывательных структур на территории Выборга. В период с 19 ноября 2024 года по 31 января 2025 года женщины вели слежку в Ростовской области за представителями командного состава Вооружённых сил РФ и должностным лицом Луганской Народной Республики. Злоумышленницы осуществляли скрытую фото‑ и видеофиксацию, а также занимались изготовлением самодельного взрывного устройства в Ростове‑на‑Дону. Необходимые для этого компоненты и вещества хранились по месту их проживания. Мотивом противоправных действий выступало обещанное кураторами материальное вознаграждение.
Суд квалифицировал действия подсудимой по нескольким статьям Уголовного кодекса: ей были инкриминированы государственная измена, приготовление к террористическому акту, а также незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. В итоге женщину приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дополнительно оштрафовали на 500 тысяч рублей.
На текущий момент приговор не вступил в законную силу — сторона защиты вправе обжаловать решение в Апелляционном военном суде.