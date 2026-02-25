Ричмонд
Более 300 уфимцев застряли в аэропорту из-за задержки рейса на Пхукет

Авиакомпания объяснила 8-часовой сбой техническими причинами.

Источник: Комсомольская правда

Около 300 жителей Уфы не могут вылететь на Пхукет, и примерно столько же не могут вернуться с тайского острова домой. Рейсы авиакомпании Azur Air задерживаются более чем на восемь часов.

В компании пояснили, что изменения в расписании связаны с техническими причинами. Помимо рейса Уфа — Пхукет, задержаны также рейсы Москва — Пхукет и Екатеринбург — Паттайя. Представители перевозчика заверили, что всех пассажиров разместят в гостиницах, обеспечат питанием и напитками.

По данным агентства «Башинформ», вылет из Уфы перенесен на 26 февраля, на 6:10 утра по местному времени.

