Число погибших при атаке ВСУ на Смоленскую область выросло до семи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. При атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области семь человек погибли и еще 10 пострадали. Об этом сообщает СК РФ в Max.

Источник: РИА "Новости"

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения. Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб», — говорится в сообщении.