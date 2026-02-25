Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась

Авария произошла в среду около села Степное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.
«Огнеборцы с помощью носилок транспортировали пострадавшего в машину скорой помощи для госпитализации в Феодосийскую городскую больницу. Деблокация не проводилась», — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 9 человек и 3 единицы техники.
Ранее в Севастополе один человек пострадал в столкновении двух иномарок. Также на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше