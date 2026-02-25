Ричмонд
+5°
переменная облачность
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Таврида опрокинулась машина, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: МЧС РФ

Авария произошла в среду около села Степное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

«Огнеборцы с помощью носилок транспортировали пострадавшего в машину скорой помощи для госпитализации в Феодосийскую городскую больницу. Деблокация не проводилась», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

Ранее в Севастополе один человек пострадал в столкновении двух иномарок. Также на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница.

