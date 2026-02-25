Двое волгоградцев отправятся в колонию за организацию незаконной миграции

В Волгограде двое местных жителей отправятся в колонию общего режима за организацию незаконной миграции. Суд вынес приговор 55-летнему и 45-летнему мужчинам, которые оказывали иностранцам полный спектр услуг, позволяющих им спокойно жить и работать в России, правда, использовали фиктивную постановку на миграционный учет. Вышли на них сотрудники УФСБ по Волгоградской области.
Предприимчивые волгоградцы помогали рабочим из-за рубежа встать на миграционный учет, сдать экзамен по русскому языку и истории, обязательный для мигрантов. Следователи МВД по Волгоградской области занимался расследованием уголовных дел.
— Кировский районный суд признал мужчин виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 и 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, — прокомментировали в УФСБ по Волгоградской области.