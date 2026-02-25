Пожарные эвакуировали из горящего дома двоих детей и женщину в Кормиловке

24 февраля в 17:31 в МЧС сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме в Кормиловке. Очевидцы заметили густой дым, идущий из окон второго этажа. На одном из балконов оставались двое детей и женщина, они не могли самостоятельно выбраться на улицу и были эвакуированы по трехколенной лестнице.
В ведомстве уточнили, что четверым другим жильцам удалось покинуть здание еще до приезда расчетов. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 17:44. На месте происшествия отработали семеро сотрудников миничтерства чрезвычайных ситуаций, они использовали две единицы специальной техники. Причину случившегося выясняют дознаватели.
