Пожарные эвакуировали из горящего дома двоих детей и женщину в Кормиловке

Вспыхнувшую пятиэтажку тушили семеро спасателей.

Источник: Комсомольская правда

24 февраля в 17:31 в МЧС сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме в Кормиловке. Очевидцы заметили густой дым, идущий из окон второго этажа. На одном из балконов оставались двое детей и женщина, они не могли самостоятельно выбраться на улицу и были эвакуированы по трехколенной лестнице.

В ведомстве уточнили, что четверым другим жильцам удалось покинуть здание еще до приезда расчетов. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 17:44. На месте происшествия отработали семеро сотрудников миничтерства чрезвычайных ситуаций, они использовали две единицы специальной техники. Причину случившегося выясняют дознаватели.

Ранее мы писали, что в Омской области создали новое авиаотделение для борьбы с лесными пожарами.

