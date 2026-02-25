Ричмонд
В Омске пожилой водитель сбил парня и девушку

Водитель наехал на них на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 февраля, на нерегулируемом пешеходном переходе в Омске машина сбила 18-летнего парня и 19-летнюю девушку. ДТП произошло на улице 33-я Северная, возле дома № 48.

Как сообщили в Госавтоинспекции, наезд на двух пешеходов, переходящих дорогу, совершил 61-летний водитель автомобиля «Датсун». Как вышло, что он не заметил и не пропустил пешеходов, сейчас выясняет проверка.

В результате ДТП парень и девушка получили серьезные травмы, пострадавшие госпитализированы.

