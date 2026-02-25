В Омске пожилой водитель сбил парня и девушку

Сегодня, 25 февраля, на нерегулируемом пешеходном переходе в Омске машина сбила 18-летнего парня и 19-летнюю девушку. ДТП произошло на улице 33-я Северная, возле дома № 48.
Как сообщили в Госавтоинспекции, наезд на двух пешеходов, переходящих дорогу, совершил 61-летний водитель автомобиля «Датсун». Как вышло, что он не заметил и не пропустил пешеходов, сейчас выясняет проверка.
В результате ДТП парень и девушка получили серьезные травмы, пострадавшие госпитализированы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Девочка пострадала при столкновении четырех автомобилей в Омске.
В Калачинском районе автомобиль сбил одиннадцатилетнего мальчика с тюбингом.