Парочку из Черняховска, которая проходит по делу об убийстве 7-летнего мальчика, оставили под арестом

Злоумышленникам продлили срок заключения под стражей.

Источник: пресс-служба Калининградского областного суда

Суд продлил срок заключения под стражей семейной паре из Черняховска, которая проходит по уголовному делу об убийстве семилетнего мальчика. Под арестом мать мальчика и ее муж пробудут до 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Напомним, 42-летний житель Черняховска обвиняется в убийстве малыша и иных преступлениях — например, в истязании малолетнего. Мама мальчика — в истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Первое судебное заседание по громкому делу состоится уже 10 марта.