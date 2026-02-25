Парочку из Черняховска, которая проходит по делу об убийстве 7-летнего мальчика, оставили под арестом

Суд продлил срок заключения под стражей семейной паре из Черняховска, которая проходит по уголовному делу об убийстве семилетнего мальчика. Под арестом мать мальчика и ее муж пробудут до 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Напомним, 42-летний житель Черняховска обвиняется в убийстве малыша и иных преступлениях — например, в истязании малолетнего. Мама мальчика — в истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.
Первое судебное заседание по громкому делу состоится уже 10 марта.