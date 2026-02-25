Житель Братска получил приговор за пожар, на котором погиб человек

В результате в одном из дачных домов, который загорелся, погиб пенсионер, огонь повредил дома и хозяйственные постройки 24 человек, лес был уничтожен на площади более 94 гектаров. Суд признал жителя Братска виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности, повреждении имущества и уничтожении лесных насаждений. Подсудимому назначено наказание в виде 1,5 года исправительных работ условно, с удержанием 10% дохода в пользу государства и испытательным сроком 1 год.