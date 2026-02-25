Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Братска получил приговор за пожар, на котором погиб человек

Пламя из костровища перекинулось на территорию СНТ «Алюминщик».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе вынесен приговор 75 летнему мужчине, чьи действия привели к крупному пожару. В мае 2024 года мужчина сжигал траву и мусор возле своей дачи в самодельном костровище с нарушением правил пожарной безопасности.

— Из-за того, что подсудимый не потушил огонь, пламя перекинулось на территорию СНТ «Алюминщик», а также распространилось в лесу, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

В результате в одном из дачных домов, который загорелся, погиб пенсионер, огонь повредил дома и хозяйственные постройки 24 человек, лес был уничтожен на площади более 94 гектаров. Суд признал жителя Братска виновным по статьям о причинении смерти по неосторожности, повреждении имущества и уничтожении лесных насаждений. Подсудимому назначено наказание в виде 1,5 года исправительных работ условно, с удержанием 10% дохода в пользу государства и испытательным сроком 1 год.