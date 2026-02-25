Ещё один ученик отравился наркотиками: Главный полицейский Молдовы утверждает, что проблемы нет

Подросток не посещал учебное заведение несколько дней подряд, сообщает тг-канал Ungureanu112.
«Главное управление образования, молодежи и спорта Кишинева приняло меры для установления соответствующего учебного заведения и выяснения всех обстоятельств ситуации. Министерство образования относится с предельной серьезностью к любому вопросу, касающемуся безопасности и здоровья учащихся. Феномен употребления запрещенных веществ среди молодежи реален и опасен, и решения должны быть эффективными, основанными на фактах и уважать права детей», — заявил порталу UNIMEDIA пресс-секретарь министерства Татьяна Ганган.
Ранее начальник молдавской полиции Виорел Чернэуцану пожаловался, что правоохранительные органы не имеют ни единого обращения или жалобы по поводу потребления наркотических веществ в публичных местах, в том числе школах, клубах и т.д.
«Мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, должны констатировать, что в последний период не имели ни одного обращения из школ или других мест о потреблении наркотиков. Никто никогда… Мы все говорим, все обвиняем, но хоть один случай, чтобы к нам обратились, что знают, что в той или иной школе потребляют наркотики — такого нет».
До каких масштабов должна разрастись проблема, чтобы власти обратили на неё внимание.
