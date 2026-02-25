Семь лет колонии за взятку: в Волгограде осудили экс-чиновницу облстроя

Судья приговорил экс-сотрудницу облстроя к 7 годам лишения свободы. Отбывать этот срок женщине придется в исправительной колонии общего режима. Но и это не все: после выхода на свободу она еще 5 лет не сможет даже приблизиться к государственной службе или работе в органах местного самоуправления.