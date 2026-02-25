Ричмонд
Семь лет колонии за взятку: в Волгограде осудили экс-чиновницу облстроя

Чиновница отправится за решетку из-за 165 тысяч рублей.

В Центральном районном суде Волгограда поставили точку в деле о коррупции в коридорах областной власти. Бывшая высокопоставленная сотрудница комитета строительства региона, занимавшая пост заместителя начальника отдела по обеспечению жилищных прав граждан, услышала обвинительный приговор.

Ее признали виновной в получении крупной взятки за «решение вопросов», которые по закону должны были решаться бесплатно.

Следствие и суд установили, что за свои незаконные услуги чиновница получила в общей сложности 165 тысяч рублей. Деньги передавались за конкретные действия в интересах взяткодателей, связанные с распределением жилья.

Несмотря на то что сумма по нынешним меркам кажется не самой астрономической, наказание последовало максимально жесткое.

Судья приговорил экс-сотрудницу облстроя к 7 годам лишения свободы. Отбывать этот срок женщине придется в исправительной колонии общего режима. Но и это не все: после выхода на свободу она еще 5 лет не сможет даже приблизиться к государственной службе или работе в органах местного самоуправления.

Кстати, те самые 165 тысяч рублей, ставшие поводом для уголовного дела, суд постановил конфисковать. Теперь эти деньги официально пополнят доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил, но осужденную взяли под стражу.