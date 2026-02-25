Ричмонд
При разборе пепелища в омском селе пожарные нашли труп мужчины

Трагедия произошла в деревне Камышино.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 24 февраля в деревне Камышино Таврического района загорелось частное подворье, погиб мужчина. Об итогах дежурных суток сегодня, 25 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

По данным спасателей, огнем были охвачены хозяйственные постройки, автомобиль и часть двухквартирного дома. Площадь пожара составила 310 кв. метров, в ликвидации огня участвовали 12 сотрудников МЧС, на место выехали пять пожарных машин.

Еще до приезда пожарных из объятого пламенем дома самостоятельно эвакуировались двое жильцов. А вот третий выбраться не смог — труп мужчины был обнаружен при разборе завалов на пепелище.

Пламя удалось побороть к 4:26. Причину смерти мужчины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

