Экс-участковый из Севастополя украл 2,3 млн рублей из квартиры покойного

Установлено, что в мае 2025 года фигурант узнал от коллеги о смерти одинокого мужчины в квартире на его участке. Осужденный решил воспользоваться ситуацией: обманом выманил у соседа ключи от квартиры покойного и проник внутрь. В шкафу он нашел сумку с деньгами — почти 2,3 млн рублей — и забрал себе.