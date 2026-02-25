Экс-участковый из Севастополя украл 2,3 млн рублей из квартиры покойного

В Севастополе осудили бывшего старшего участкового полиции за кражу и превышение полномочий, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Установлено, что в мае 2025 года фигурант узнал от коллеги о смерти одинокого мужчины в квартире на его участке. Осужденный решил воспользоваться ситуацией: обманом выманил у соседа ключи от квартиры покойного и проник внутрь. В шкафу он нашел сумку с деньгами — почти 2,3 млн рублей — и забрал себе.
На следующий день к участковому обратился представитель дочери умершего, которая живет в Киеве. Он сообщил, что в квартире хранились крупные деньги. Полицейский сначала все отрицал, но потом вернул часть суммы. Полностью деньги он отдал только после настойчивых требований.
Суд приговорил бывшего участкового к 3,5 годам колонии общего режима. Также он на два года лишен права работать на госслужбе и занимать должности, связанные с властными полномочиями. Его лишили специального звания.