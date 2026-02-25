Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях

Следствие установило, что мужчина 1980 года рождения, используя личный аккаунт в Telegram, разместил в открытом доступе материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе к нанесению ракетных ударов по территории Российской Федерации.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете. Мужчина выложил в соцсетях пост, где побуждал «к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации».