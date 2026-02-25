Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. Житель Сакского района предстанет перед судом за призывы в соцсетях к терроризму и ракетным ударам по России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

Следствие установило, что мужчина 1980 года рождения, используя личный аккаунт в Telegram, разместил в открытом доступе материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе к нанесению ракетных ударов по территории Российской Федерации.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете. Мужчина выложил в соцсетях пост, где побуждал «к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше