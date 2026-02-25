В Молдове педофила приговорили к 12,5 годам тюрьмы: Он насиловал маленьких девочек, а видео рассылал своим друзьям

19-летнего педофила приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы.
Прокуратура сообщила о вынесении приговора 19-летнему молодому человеку за изнасилование и детскую порнографию.
Как удалось доказать, в 2023 году обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении девочек 11 и 12 лет. Одну из жертв он заставил снимать непристойные сцены, после чего разослал видеозаписи через соцсети своим друзьям.
Подсудимый был приговорён к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа.
