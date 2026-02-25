Лидер керченской ячейки «Свидетели Иеговы»* сядет на шесть лет

В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации «Свидетелей Иеговы»* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Ранее сообщалось, что 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом. В ходе обысков по месту жительства мужчины и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.
В пресс-службе отметили, что несмотря на ликвидацию организации, мужчина координировал проведение собраний адептов запрещенной идеологии.
«Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с функционированием негосударственных общественных и политических организаций, сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.
Ранее лидер Джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* получил шесть лет колонии. Мужчина проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов.
* Запрещенная в России экстремистская организация.