Лидер керченской ячейки «Свидетели Иеговы»* сядет на шесть лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* признан виновным и приговорен шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации «Свидетелей Иеговы»* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом. В ходе обысков по месту жительства мужчины и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.

В пресс-службе отметили, что несмотря на ликвидацию организации, мужчина координировал проведение собраний адептов запрещенной идеологии.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с функционированием негосударственных общественных и политических организаций, сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Ранее лидер Джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* получил шесть лет колонии. Мужчина проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

