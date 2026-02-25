Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ возбудила уголовное дело против тюремного «авторитета» в Воронежской области

45-летнего заключенного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии — ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области следователи ФСБ возбудили уголовное дело против 45-летнего заключенного, который, по версии следствия, стал «боссом» в преступном мире. Его подозревают по статье за занятие высшего положения в криминальной иерархии. Если вину докажут, к его текущему сроку могут добавить еще от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ 25 февраля.

Следствие считает, что в 2020—2021 годах, когда мужчина уже сидел в местной колонии, он активно показывал преданность «воровским традициям» и в итоге получил статус лидера. Ему официально закрепили «зону влияния», после чего он фактически стал теневым руководителем в исправительном учреждении. Подозреваемый раздавал указания другим осужденным, которые стояли ниже его по статусу, решал споры и следил за соблюдением неписаных правил колонии.

— Расследование продолжается, следователи собирают улики, — уточнили в ФСБ.