ФСБ возбудила уголовное дело против тюремного «авторитета» в Воронежской области

В Воронежской области следователи ФСБ возбудили уголовное дело против 45-летнего заключенного, который, по версии следствия, стал «боссом» в преступном мире. Его подозревают по статье за занятие высшего положения в криминальной иерархии. Если вину докажут, к его текущему сроку могут добавить еще от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ 25 февраля.
Следствие считает, что в 2020—2021 годах, когда мужчина уже сидел в местной колонии, он активно показывал преданность «воровским традициям» и в итоге получил статус лидера. Ему официально закрепили «зону влияния», после чего он фактически стал теневым руководителем в исправительном учреждении. Подозреваемый раздавал указания другим осужденным, которые стояли ниже его по статусу, решал споры и следил за соблюдением неписаных правил колонии.
— Расследование продолжается, следователи собирают улики, — уточнили в ФСБ.