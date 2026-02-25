ФСБ возбудила уголовное дело против тюремного «авторитета» в Воронежской области

В Воронежской области следователи ФСБ возбудили уголовное дело против 45-летнего заключенного, который, по версии следствия, стал «боссом» в преступном мире. Его подозревают по статье за занятие высшего положения в криминальной иерархии. Если вину докажут, к его текущему сроку могут добавить еще от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ 25 февраля.