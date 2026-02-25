Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области три человека получили травмы на железной дороге за месяц

В Самарской области участились происшествия на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области за январь 2026 года три человека получили травмы на железной дороге по собственной неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевская ЖД.

«В целом по региону и соседним территориям, включая Республику Башкортостан и Ульяновскую область, произошло восемь ЧП с людьми. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Основными причинами происшествий стали хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом и нахождение на пешеходном настиле во время движения составов. Всех людей просят соблюдать правила безопасности и быть осторожнее.