В Камышине семья с ребенком отравились угарным газом

По информации управления по гражданской обороне, ЧС и мобилизационной работе, инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Ленина. Родители и 12-летний ребенок были госпитализированы в Центральную городскую больницу. Как было установлено, причиной поступления газа в квартиру стало нарушение устройства дымовыводящего канала газовой колонки, которое заткнули тряпкой.