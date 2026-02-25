Ричмонд
В Камышине семья с ребенком отравились угарным газом

В Камышине Волгоградской области семья отравилась угарным газом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИНФОКАМ.

Источник: ИА «Высота 102»

По информации управления по гражданской обороне, ЧС и мобилизационной работе, инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Ленина. Родители и 12-летний ребенок были госпитализированы в Центральную городскую больницу. Как было установлено, причиной поступления газа в квартиру стало нарушение устройства дымовыводящего канала газовой колонки, которое заткнули тряпкой.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили ИА «Высота 102», что все члены семьи в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. По уточненным данным, госпитализация потребовалась семейной паре с ребенком на минувшей неделе.