В Ивановской области из-за снега обрушилась крыша больницы

В городе Фурманове Ивановской области обрушилась кровля в центральной районной больнице. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
Причиной ЧП, по предварительной информации, стало скопление большого количества снега на крыше здания.
Как уточнили в прокуратуре Ивановской области, обрушение произошло в здании хирургического отделения Фурмановской ЦРБ. Сразу после происшествия началась эвакуация пациентов в другие лечебные учреждения региона.
«Будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц», — сообщили в надзорном ведомстве.
На место выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Давид Степанян, а ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области Андрея Жугина.