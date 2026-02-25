Ричмонд
В Ивановской области из-за снега обрушилась крыша больницы

В Ивановской области рухнула крыша хирургического отделения больницы в Фурманове. Обошлось без пострадавших, но пациентов пришлось экстренно эвакуировать в другие учреждения. Прокуратура региона проводит проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В городе Фурманове Ивановской области обрушилась кровля в центральной районной больнице. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Причиной ЧП, по предварительной информации, стало скопление большого количества снега на крыше здания.

Как уточнили в прокуратуре Ивановской области, обрушение произошло в здании хирургического отделения Фурмановской ЦРБ. Сразу после происшествия началась эвакуация пациентов в другие лечебные учреждения региона.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц», — сообщили в надзорном ведомстве.

На место выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Давид Степанян, а ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области Андрея Жугина.