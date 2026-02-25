Самарец до смерти избил коллегу после корпоратива

В Самаре местный житель получил пять лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть мужчины. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области. «В декабре 2023 года после новогоднего корпоративного праздника во время ссоры по поводу продолжительного конфликта мужчина на улице нанес своему коллеге несколько ударов в голову и туловище оппонента», — говорится в сообщении.