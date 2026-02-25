Омский подросток разбил стекло в банке, пытаясь спасти семью от «террористов»

Опросив 15-летнего юношу, оперативники восстановили ход событий. Сначала ребенку позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками школы, и под предлогом перехода на электронный журнал выманили код из СМС. Затем те же лица, теперь уже как «сотрудники “Госуслуг”, убедили подростка во взломе его личного кабинета и краже паспортных данных родителей. Кульминацией запугивания стало заявление о якобы совершаемых от имени родственников “переводах на счета террористов” и угроза уголовного преследования для всей семьи.