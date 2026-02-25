Ричмонд
Омский подросток разбил стекло в банке, пытаясь спасти семью от «террористов»

Юноша хотел перевести мошенникам 416 тысяч рублей, но его остановили сотрудники офиса.

Источник: Комсомольская правда

В отдел полиции № 9 сообщили о происшествии в омском банке на проспекте Маркса. Как выяснилось, здесь устроил «бунт» местный подросток. 25 февраля в УМВД рассказали, что без отрыва от телефонного разговора мальчик пытался перевести крупную сумму мошенникам. Когда его остановили сотрудники офиса, разбил стулом витринное стекло и попытался убежать.

Опросив 15-летнего юношу, оперативники восстановили ход событий. Сначала ребенку позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками школы, и под предлогом перехода на электронный журнал выманили код из СМС. Затем те же лица, теперь уже как «сотрудники “Госуслуг”, убедили подростка во взломе его личного кабинета и краже паспортных данных родителей. Кульминацией запугивания стало заявление о якобы совершаемых от имени родственников “переводах на счета террористов” и угроза уголовного преследования для всей семьи.

Чтобы «доказать невиновность», школьнику приказали найти дома все сбережения. Напуганный подросток отыскал 416 тысяч рублей и отправился в банк, где бдительные сотрудники предотвратили перевод.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». В ведомстве напомнили, что при любом звонке с предложением проведения каких-либо финансовых операций следует прекратить разговор и обратиться в полицию.

Ранее «КП-Омск» писала, что местных жителей вводили в заблуждение рекламой займов на столбе.

