Бойцы Новосибирского СОБРа задержали серийного налетчика на таксистов. Видео

В Новосибирской области задержан 25-летний житель города Оби, подозреваемый в серии вооруженных нападений на водителей такси. Операцию по задержанию фигуранта провели сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Ранее в полицию обратились трое таксистов, ставших жертвами разбоев по одной схеме. Злоумышленник заказывал машину через мобильное приложение, а в конце пути под угрозой похожего на пистолет предмета забирал у водителей наличные.
Собранные улики и показания потерпевших позволили оперативникам установить личность нападавшего, а задержание обеспечили спецназовцы Росгвардии.
В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам разбойных нападений. По решению суда он заключен под стражу на время следствия.