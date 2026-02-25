Ричмонд
Бойцы Новосибирского СОБРа задержали серийного налетчика на таксистов. Видео

25-летний житель города Оби заказывал поездки через мобильное приложение, а в конце маршрута грабил водителей под угрозой пистолета. На счету задержанного как минимум три подобных эпизода.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Новосибирской области задержан 25-летний житель города Оби, подозреваемый в серии вооруженных нападений на водителей такси. Операцию по задержанию фигуранта провели сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ранее в полицию обратились трое таксистов, ставших жертвами разбоев по одной схеме. Злоумышленник заказывал машину через мобильное приложение, а в конце пути под угрозой похожего на пистолет предмета забирал у водителей наличные.

Собранные улики и показания потерпевших позволили оперативникам установить личность нападавшего, а задержание обеспечили спецназовцы Росгвардии.

В отношении подозреваемого возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам разбойных нападений. По решению суда он заключен под стражу на время следствия.