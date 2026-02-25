Увеличилось число пострадавших при пожаре на Краснозвёздной в Воронеже

Двум людям потребовалась госпитализация после пожара в пятиэтажном доме на улице Краснозвёздной в Воронеже. Об этом vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду, 25 февраля.
Изначально было известно об одной пострадавшей. На данный момент женщина находится в стационаре больницы. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.
Помощь медиков также потребовалась ещё одному человеку. На вторые сутки пациента выписали из больницы.
Напомним, что пожар произошёл в понедельник, 23 февраля. Пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире на втором этаже. Позже огонь перекинулся на этаж выше.