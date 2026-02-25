Ричмонд
Житель Башкирии вытащил мужчину из горящей легковушки

Мужчина спас водителя LADA GRANTA до приезда пожарных.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке днем загорелась LADA GRANTA во дворе дома на улице М. Гафури. Об этом сообщили в МЧС по РБ. По информации ведомства, очевидец по имени Ринат, не дожидаясь приезда пожарных, вытащил из салона 39-летнего мужчину. Спасенный в тяжелом состоянии доставлен в Белорецкую больницу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь, причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.

Спасатели призывают водителей регулярно проверять исправность электропроводки и электрооборудования в автомобилях и напоминают, что возгорание под капотом может долго оставаться незамеченным в салоне. При первых признаках дыма или запахе гари следует немедленно остановиться, заглушить двигатель и вызвать пожарных по номерам 101 или 112.