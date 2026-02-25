Житель Башкирии вытащил мужчину из горящей легковушки

В Белорецке днем загорелась LADA GRANTA во дворе дома на улице М. Гафури. Об этом сообщили в МЧС по РБ. По информации ведомства, очевидец по имени Ринат, не дожидаясь приезда пожарных, вытащил из салона 39-летнего мужчину. Спасенный в тяжелом состоянии доставлен в Белорецкую больницу.