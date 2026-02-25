Ричмонд
Второй F-16 за сутки: вслед за Турцией истребитель разбился в Южной Корее

Истребитель F-16 разбился в Южной Корее. Пилот выжил, зацепившись парашютом за 20-метровое дерево, на месте падения самолета вспыхнул лесной пожар. Это уже вторая катастрофа «Боевого сокола» за сутки: ранее при крушении турецкого борта погиб летчик.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Anthony Plyler

В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16C. Это уже вторая авиакатастрофа с участием самолета этой модели за последние 24 часа: ранее аналогичный случай произошел в Турции.

Как сообщает издание The Korea Times со ссылкой на ВВС страны, инцидент произошел вечером 25 февраля в горной местности недалеко от города Енджу. Приписанный к авиабазе Чхунджу истребитель выполнял ночной тренировочный полет и рухнул в горах около 19:31 по местному времени.

Летчику удалось успешно катапультироваться. Его обнаружили застрявшим на дереве на высоте около 20 метров спустя сорок минут после крушения. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано, но из-за падения самолета в лесу начался пожар, ликвидацией которого занимались экстренные службы.

Как отмечает «Российская газета», ранее этой же ночью истребитель этого типа разбился в Турции во время планового полета. В отличие от инцидента в Южной Корее, турецкая авария закончилась гибелью пилота.