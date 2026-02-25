Второй F-16 за сутки: вслед за Турцией истребитель разбился в Южной Корее

В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16C. Это уже вторая авиакатастрофа с участием самолета этой модели за последние 24 часа: ранее аналогичный случай произошел в Турции.
Как сообщает издание The Korea Times со ссылкой на ВВС страны, инцидент произошел вечером 25 февраля в горной местности недалеко от города Енджу. Приписанный к авиабазе Чхунджу истребитель выполнял ночной тренировочный полет и рухнул в горах около 19:31 по местному времени.
Летчику удалось успешно катапультироваться. Его обнаружили застрявшим на дереве на высоте около 20 метров спустя сорок минут после крушения. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано, но из-за падения самолета в лесу начался пожар, ликвидацией которого занимались экстренные службы.
Как отмечает «Российская газета», ранее этой же ночью истребитель этого типа разбился в Турции во время планового полета. В отличие от инцидента в Южной Корее, турецкая авария закончилась гибелью пилота.