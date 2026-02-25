Второй F-16 за сутки: вслед за Турцией истребитель разбился в Южной Корее

Как сообщает издание The Korea Times со ссылкой на ВВС страны, инцидент произошел вечером 25 февраля в горной местности недалеко от города Енджу. Приписанный к авиабазе Чхунджу истребитель выполнял ночной тренировочный полет и рухнул в горах около 19:31 по местному времени.