Гражданина Молдовы экстрадировали из Австрии в Италию: Мужчина более 10 лет скрывался под чужим именем

В Италию под конвоем доставили 45-летнего гражданина Молдовы, который 13 лет скрывался от итальянского правосудия под чужим именем. Мужчину передали карабинерам на пограничном пункте Тарвизио сразу после его освобождения из австрийской тюрьмы, где он отбывал срок за кражи.
История тянулась с 2013 года, когда гражданин Молдовы вместе с подельницей совершил ограбление в итальянском городе Терни. Тогда он не только похитил имущество, но и оказал жесткое сопротивление карабинерам, нанеся им серьезные травмы. В 2016 году суд Терни заочно приговорил его к трем годам тюрьмы, но мужчина исчез, используя поддельный болгарский паспорт. Найти его удалось лишь в прошлом году в Австрии, где он снова попался на кражах со взломом.
Европейские правоохранители дождались, пока молдаванин отсидит австрийский срок, после чего запустили процедуру экстрадиции по запросу Италии. В настоящее время осужденный находится в тюрьме города Удине. Ему предстоит провести в итальянской камере еще 2 года и 2 месяца — это остаток срока по старому делу о грабеже и нападении на полицейских.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Облом — лимит расчета наличными в Молдове не изменят: Ограничение в расчете кэшем остаются в силе — как это ударит по простым гражданам.
Власти ПАС не поддержали предложение оппозиции ослабить введенные ранее в Молдове ограничения на расчеты наличными (далее…).
Да карма у них не та: Премьер-министр Молдовы раскрыл секрет богатства — теперь заживем.
Надо с правильными людьми общаться, и тогда в жизни все окей будет (далее…).
Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.
Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).