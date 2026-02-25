Гражданина Молдовы экстрадировали из Австрии в Италию: Мужчина более 10 лет скрывался под чужим именем

История тянулась с 2013 года, когда гражданин Молдовы вместе с подельницей совершил ограбление в итальянском городе Терни. Тогда он не только похитил имущество, но и оказал жесткое сопротивление карабинерам, нанеся им серьезные травмы. В 2016 году суд Терни заочно приговорил его к трем годам тюрьмы, но мужчина исчез, используя поддельный болгарский паспорт. Найти его удалось лишь в прошлом году в Австрии, где он снова попался на кражах со взломом.