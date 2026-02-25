Ричмонд
Калининградца будут судить за избиение и кражу на остановке

В Московском районе Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью и краже. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Аргументы и факты

По данным следствия, вечером на остановке общественного транспорта на улице Павлика Морозова обвиняемый вступил в словесный конфликт с находившимся в состоянии алкогольного опьянения прохожим. Ссора переросла в драку, в ходе которой молодой человек избил оппонента. После того как потерпевший упал на землю, злоумышленник заметил рядом мобильный телефон и похитил его.

Смартфон он передал знакомому, который сдал устройство в комиссионный магазин за 4 тысячи рублей. В отношении обвиняемого были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы.