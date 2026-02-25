Калининградца будут судить за избиение и кражу на остановке

По данным следствия, вечером на остановке общественного транспорта на улице Павлика Морозова обвиняемый вступил в словесный конфликт с находившимся в состоянии алкогольного опьянения прохожим. Ссора переросла в драку, в ходе которой молодой человек избил оппонента. После того как потерпевший упал на землю, злоумышленник заметил рядом мобильный телефон и похитил его.