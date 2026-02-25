Ричмонд
В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Пациент избил медсестру и врача-анестезиолога в больнице города Павлово Нижегородской области, у медиков диагностировали перелом носа и ушибы, сообщила региональная трудовая инспекция.

Источник: © РИА Новости

«Девятнадцатого февраля около 04.00 мск в отделении Окского межрайонного медцентра медсестра подошла к поступившему пациенту измерить артериальное давление, но он начал неадекватно реагировать и неожиданно напал на нее. На крики о помощи прибежали и другие сотрудники отделения, тогда буйный пациент напал на врача-анестезиолога-реаниматолога, а другие очевидцы вызвали правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Пострадавший медперсонал обратился за помощью в травмпункт, где у них диагностированы переломы костей носа и иные повреждения.

«Полученные травмы медицинской сестры и врача-анестезиолога-реаниматолога отнесли к категории тяжелых. Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему», — подчеркивается в сообщении.