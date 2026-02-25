В Нижегородской области пациент больницы напал на медсестру и врача

«Девятнадцатого февраля около 04.00 мск в отделении Окского межрайонного медцентра медсестра подошла к поступившему пациенту измерить артериальное давление, но он начал неадекватно реагировать и неожиданно напал на нее. На крики о помощи прибежали и другие сотрудники отделения, тогда буйный пациент напал на врача-анестезиолога-реаниматолога, а другие очевидцы вызвали правоохранительные органы», — говорится в сообщении.