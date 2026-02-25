Ричмонд
Крыша Дворца культуры рухнула в Заволжье в ночь на 23 февраля

Крыша Дворца культуры в Нижегородской области частично обрушилась в ночь с 22 на 23 февраля.

Источник: Городец-ТВ

В учреждении отменили все массовые мероприятия, крышу планируют очистить от снега. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

После инцидента была создана комиссия для оценки состояния крыши ДК. Осмотр провели специалисты администрации Городецкого округа и МКУ «Городецстройсервис». По их данным, размер поврежденного участка — около 180 квадратных метров — примерно 10% всей кровли Дворца культуры.

Рухнувшую часть крыши законсервируют. Отмечается, что в здании 1954 года постройки уже несколько лет пытаются провести капитальный ремонт, однако в учреждении говорят о нехватке финансирования.